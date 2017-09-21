Пенсионный фонд уличили в нарушении закона о маткапитале

Территориальные отделения Пенсионного фонда России (ПФР) нарушают законодательство, отказывая в использовании материнского капитала для приобретения жилья. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Она пояснила, что речь идет о случаях, когда граждане направляют средства маткапитала на покупку помещений, которые непригодны для проживания. «С точки зрения здравого смысла это понятно, с точки зрения нормы закона — это невозможно», - цитирует Голикову РИА «Новости». Она подчеркнула, что такого рода отказ в законодательстве не предусмотрен.

Глава счетной палаты попросила парламентариев усовершенствовать законодательство.