Пенсионный фонд уличили в нарушении закона о маткапитале
Территориальные отделения Пенсионного фонда России (ПФР) нарушают законодательство, отказывая в использовании материнского капитала для приобретения жилья. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
Она пояснила, что речь идет о случаях, когда граждане направляют средства маткапитала на покупку помещений, которые непригодны для проживания. «С точки зрения здравого смысла это понятно, с точки зрения нормы закона — это невозможно», - цитирует Голикову РИА «Новости». Она подчеркнула, что такого рода отказ в законодательстве не предусмотрен.
Глава счетной палаты попросила парламентариев усовершенствовать законодательство.
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