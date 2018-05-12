Пенсионный фонд России посчитал количество 110-летних граждан

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, сколько граждан старше 110 лет получают пенсию. Оказалось, что в России 37 человек старше 110 лет.

Наибольшее количество таких пенсионеров проживают в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии, передает RT. При этом самое большое число пенсионеров, преодолевших 100-летний рубеж, зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Ранее Минздрав России сообщил, что средняя продолжительность жизни в России выросла до 72,6 лет.