Пенсионный фонд России посчитал количество 110-летних граждан
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, сколько граждан старше 110 лет получают пенсию. Оказалось, что в России 37 человек старше 110 лет.
Наибольшее количество таких пенсионеров проживают в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии, передает RT. При этом самое большое число пенсионеров, преодолевших 100-летний рубеж, зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.
Ранее Минздрав России сообщил, что средняя продолжительность жизни в России выросла до 72,6 лет.
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