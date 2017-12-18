Пенсионный Фонд России выплатит деньги до Нового Года
Глава Пенсионного Фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что ведомство выплатит все необходимые суммы до наступления Нового Года.
Антон Дроздов пояснил, что 28 и 29 декабря деньги уже отправят на почту и в кредитные организации, чтобы граждане смогли вовремя получить все суммы.
Глава ПФР также напомнил, что с 1 января 2018 года размер пенсий по достижении возраста будет проиндексирован на 3,7%. В среднем размер пенсии по стране составит 14 тысяч рублей, передает Regnum.
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