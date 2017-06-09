Пенсионному фонду Украины грозит банкротство
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что Пенсионный фонд страны находится на грани банкротства.
По его словам, фонд может стать банкротом с ближайшие три-пять лет, если не будет проведена реформа пенсионной системы, сообщает «112Украина». «Я этого не могу допустить, считаю это абсолютно неправильным», - подчеркнул премьер.
Ранее сообщалось, что правительство Украины одобрило законопроект о пенсионной реформе. Документ также получил поддержку Всемирного банка и МВФ.
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