Пенсионному фонду Украины грозит банкротство

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что Пенсионный фонд страны находится на грани банкротства.

По его словам, фонд может стать банкротом с ближайшие три-пять лет, если не будет проведена реформа пенсионной системы, сообщает «112Украина». «Я этого не могу допустить, считаю это абсолютно неправильным», - подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что правительство Украины одобрило законопроект о пенсионной реформе. Документ также получил поддержку Всемирного банка и МВФ.

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