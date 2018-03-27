Пенсионеров России освободят от уплаты капремонта в ЖКУ

Субъекты РФ будут вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет.

Авторы законопроекта отмечают, что принятый ранее закон о частичном освобождении инвалидов, а также о полном или частичном освобождении неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, от уплаты взносов за капитальный ремонт, стал действенной мерой в сфере поддержки социально незащищенных слоев населения РФ.

Предлагаемая проектом федерального закона инициатива обусловлена тем, что на практике достаточно часто встречаются ситуации, когда лица, указанные в ч. 2.1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (неработающие собственниками жилых помещений, достигшие установленного возраста), проживают совместно с инвалидами I и (или) II группы и предусмотренная компенсация расходов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме данным лицам не предоставляется, сообщает АГН «Москва».

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