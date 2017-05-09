У пенсионеров в Киеве изымают георгиевские ленты

Несколько георгиевских лент отобрали у некоторых пенсионеров в Киеве.

Предполагается, что в акции «Бессмертный полк» примут участие не менее 1,5 тысячи человек, однако участников может быть намного больше, отмечает «New Inform».

Украинские радикалы заявили, что намерены воспрепятствовать проведению акции. В полиции Киева пообещали не допустить каких-либо провокаций. Тем не менее факт изымания георгиевских лент зафиксирован.

Также в одночасье сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, который хотели развернуть баннер с изображением георгиевских лент. Их доставили в отдел полиции.

Сегодня же утром неизвестный бросил дымовую шашку в полицейских. По предварительным данным, человек является активистом-противником «Бессмертного полка».

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