У пенсионеров в Киеве изымают георгиевские ленты

Несколько георгиевских лент отобрали у некоторых пенсионеров в Киеве.

Предполагается, что в акции «Бессмертный полк» примут участие не менее 1,5 тысячи человек, однако участников может быть намного больше, отмечает «New Inform».

Украинские радикалы заявили, что намерены воспрепятствовать проведению акции. В полиции Киева пообещали не допустить каких-либо провокаций. Тем не менее факт изымания георгиевских лент зафиксирован.

Также в одночасье сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, который хотели развернуть баннер с изображением георгиевских лент. Их доставили в отдел полиции.

Сегодня же утром неизвестный бросил дымовую шашку в полицейских. По предварительным данным, человек является активистом-противником «Бессмертного полка».