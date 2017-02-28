Пенсионерку из Соликамска будут судить за обман более 40 человек
В Соликамске суд рассмотрит дело 65-пенсионерки, обвиняемой в совершении мошенничества в крупном размере. От ее действий пострадали 43 человека.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю РИА ФедералПресс рассказали, что пенсионерка организовала кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды. Злоупотребив доверием пайщиков, женщина похитила их деньги на общую сумму в 166 миллионов рублей.
Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.
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