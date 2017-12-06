Пенсионерки-карманницы грабят жителей Подмосковья

Престарелые карманницы обокрали посетителя продуктового магазина в подмосковном Ступине.

По словам продавца, пенсионерки заметили свою жертву на входе, так как у нее была приоткрыта сумочка. Когда покупательница заинтересовалась товаром, старушки обступили ее со всех сторон, и одна из них несколько раз незаметно залезла к жертве в сумку. В итоге нашла кошелек и быстро ушла. Сообщницы также поспешили удалиться.

Однако пенсионерки не учли, что в магазине установлены видеокамеры и все их действия оказались записаны.

ГУ МВД по Московской области проверяет информацию о случившемся, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».