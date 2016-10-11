Пенсионерка скончалась в результате обстрела поселка в ДНР
Киевские силовики обстреляли ряд поселков в Донецкой народной республике, одна женщина пенсионного возраста погибла, еще одна получила ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства обороны ДНР.
- В населенном пункте Саханка - прямое попадание с полным разрушением дома. Женщина 1945 года рождения от полученных обширных ранений скончалась. В населенном пункте Ленинское ранена женщина 1972 года рождения, - отметил он.
На текущий момент уже зарегистрировано пять попаданий в жилые дома.
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