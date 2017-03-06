Пенсионерка пыталась ограбить магазин по схеме из детектива
Пенсионерка попыталась ограбить магазин в Саратове по схеме, увиденной в одной из серий детективного сериала, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
По данным ведомства, инцидент с неудавшимся ограблением произошел в городе Пугачев Саратовской области.
После окончания рабочего дня 72-летняя пенсионерка вскрыла ломом дверь в универмаге и пыталась похитить компьютерный монитор и деньги, хранившиеся в сейфе. Однако сработала сигнализация, и злоумышленницу задержали сотрудники Росгвардии.
Выяснилось, что пенсионерка работала в этом магазине уборщицей. К преступлению она готовилась заранее, предварительно просмотрев детективный сериал с описанием подобного ограбления.
Ранее подозреваемую уже судили за преступление имущественного характера, сообщает «РИА Новости».
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