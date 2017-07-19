Пенсионерка в Приморье вырастила 500 кустов конопли

Пенсионерка вырастила на своем земельном участке в Приморье почти 500 кустов конопли.

Как уточняется в материале, сотрудники Росгвардии заметили плантацию конопли в поселке Трудовое под Владивостоком.

Пожилая хозяйка рассказала полицейским, что выращивает коноплю для собственного удовольствия и удобрения почвы.

В итоге у пожилого садовода было изъято 472 куста психотропного растения.

По данным полиции, пенсионерка ранее несколько раз привлекалась за имущественные преступления, сообщает агентство Nation news.

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