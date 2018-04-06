Пенсионерка «почистила» карму за 3,5 миллиона рублей

Пенсионерка из Салехарда лишилась 3,5 миллионов рублей из-за желания почистить карму.

Мошенники, представившиеся доверчивой пенсионерке специалистами по очистке биополя, обещали компенсировать ей траты за неэффективные эзотерические услуги. Однако, главным условием компенсации за некачественную корректировку биополя и кармы являлся размер взноса клиентки.

Потерпевшая является врачом и не может объяснить, почему доверилась мошенникам и вообще поверила в «очищение» кармы и биополя.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала преступникам 700 тысяч рублей на покупку льгот в соцсети «Одноклассники», сообщает Ura.ru.