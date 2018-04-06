Пенсионерка «почистила» карму за 3,5 миллиона рублей
Пенсионерка из Салехарда лишилась 3,5 миллионов рублей из-за желания почистить карму.
Мошенники, представившиеся доверчивой пенсионерке специалистами по очистке биополя, обещали компенсировать ей траты за неэффективные эзотерические услуги. Однако, главным условием компенсации за некачественную корректировку биополя и кармы являлся размер взноса клиентки.
Потерпевшая является врачом и не может объяснить, почему доверилась мошенникам и вообще поверила в «очищение» кармы и биополя.
Ранее пенсионерка из Москвы отдала преступникам 700 тысяч рублей на покупку льгот в соцсети «Одноклассники», сообщает Ura.ru.
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