Пенсионерка обокрала клиентку одного из банков в Подмосковье

Пожилая жительница Сергиево Посада обокрала в отделении банка одну из клиенток, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Уточняется, что 68-летняя пенсионерка украла у 36-летней местной жительницы мобильный телефон стоимостью около 14 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело, ей грозит 5 лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».