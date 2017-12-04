Пенсионерка обокрала клиентку одного из банков в Подмосковье
Пожилая жительница Сергиево Посада обокрала в отделении банка одну из клиенток, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.
Уточняется, что 68-летняя пенсионерка украла у 36-летней местной жительницы мобильный телефон стоимостью около 14 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело, ей грозит 5 лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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