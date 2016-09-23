Пенсионерка незаконно прописала в квартире 12 иностранцев
По версии полиции 60-летняя москвичка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире на улице Кедрова двенадцать граждан Средней Азии, сообщает Агентство городских новостей "Москва"
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Суд назначил наказание в виде подписке о невыезде.
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