Пенсионер в Китае решился на смену пола после 30 лет брака

72-летний мужчина из Пекина обратился в специализированную клинику с просьбой поменять ему пол. В минувшую среду в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун прошла операция, где Синь Юэ внедрили грудные импланты, а затем сделали вагинопластику.

Перед операцией, отвечая на необходимые процедурные вопросы медиков, счастливый пенсионер рассказал, что всегда мечтал стать женщиной, а в детстве часто переодевался в одежду сестер, сообщает НТВ со ссылкой на издание China Daily.

Несмотря на гендерные проблемы, Синь Юэ прожил в браке со своей бывшей женой 30 лет, у них есть общая дочь. Лэн Жуй поддержала экс-супруга в его намерении сменить пол: «Синь прошел путь от моего мужа до моей близкой подруги, а наши отношения сейчас такие, будто мы сестры».