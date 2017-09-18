Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют в Новый Год
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что Пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%.
Вместе с тем он добавил, что инфляция в этом году составляет 3,2%, правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года, сообщает RNS.
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