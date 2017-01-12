Пенсии в 2017 году будут проиндексированы дважды

В 2017 году страховая пенсия будет проиндексирована дважды, заявил министр труда РФ Максим Топилин.

По его словам, в феврале текущего года пройдет первый этап индексации, которая составит 5,4 процента.

Топилин также напомнил, что 1 апреля должна пройти вторая индексация, таким образом, общая индексация пенсий составит 5,8 процента.

Кроме того, с 13 января пенсионерам начали выплачивать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. В Пенсионном фонде заверили, что надбавка будет выдана без задержек.

В 2017 году расходы на социальную политику увеличены на 13 процентов. На развитие пенсионной государственной системы заложено около 3,5 триллионов рублей, сообщают «Народные новости».