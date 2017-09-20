Пенс и Порошенко покинули зал перед выступлением Лаврова

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко демонстративно вышли из зала министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Первым зал заседаний покинул президент Украины Петр Порошенко, а через несколько минут помещение покинул Майкл Пенс.

При этом, российская делегация присутствовала на выступлении Порошенко, сообщает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Организации: ООН
Следующая новость Петр Порошенко призвал ООН признать голодомор геноцидом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО