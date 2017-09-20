Пенс и Порошенко покинули зал перед выступлением Лаврова

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко демонстративно вышли из зала министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Первым зал заседаний покинул президент Украины Петр Порошенко, а через несколько минут помещение покинул Майкл Пенс.

При этом, российская делегация присутствовала на выступлении Порошенко, сообщает РИА Новости.