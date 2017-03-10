Пенс пообещал найти причастных к утечке секретов ЦРУ

Вице-президент США Майк Пенс заверил, что виновные в утечке секретной информации ЦРУ будут найдены.

По его словам, власти не пожалеют никаких ресурсов, чтобы привлечь к ответственности людей, по вине которых нанесен ущерб национальной безопасности США.

Вице-президент считает, что документы ЦРУ были похищены еще в период президентства Барака Обамы, поэтому винить в случившемся следует его администрацию.

Пенс не подтвердил подлинность документов, опубликованных некоторое время назад сайтом WikiLeaks. При этом он отметил, что описанные в них способы слежки запрещены на территории США, сообщает Fox News.