Пенс пообещал найти причастных к утечке секретов ЦРУ
Вице-президент США Майк Пенс заверил, что виновные в утечке секретной информации ЦРУ будут найдены.
По его словам, власти не пожалеют никаких ресурсов, чтобы привлечь к ответственности людей, по вине которых нанесен ущерб национальной безопасности США.
Вице-президент считает, что документы ЦРУ были похищены еще в период президентства Барака Обамы, поэтому винить в случившемся следует его администрацию.
Пенс не подтвердил подлинность документов, опубликованных некоторое время назад сайтом WikiLeaks. При этом он отметил, что описанные в них способы слежки запрещены на территории США, сообщает Fox News.
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