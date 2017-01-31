Пенелопа Фийон числилась сотрудницей аппарата своего мужа и получила 900 тыс евро

Супруга бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона не работала, а числилась сотрудницей его аппарата, а также состояла в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes и получила в общей сложности 900 тысяч евро. Такое утверждение сделала газета Le Canard enchaine, свежий номер которой поступит в продажу 1 февраля.

Пенелопа Фийон получала деньги в качестве «парламентского ассистента» своего супруга в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Кроме того, по данным газеты, Фийон во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 год зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей, которым в общей сложности было выплачено вознаграждение в размере 84 тысяч евро, - приводит содержание статьи ТАСС со ссылкой на AFP.

Ранее французские следователи провели обыски в здании Национального собрания в рамках расследования дела Пенелопы Фийон. Они изъяли документы, которые могут относиться к выплатам жалованья супруге Фийона.

Скандал вокруг «фиктивного трудоустройства» бывшего премьер-министра Франции обусловлен также тем, что Франсуа Фийон является кандидатом в президенты страны.