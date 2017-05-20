В Пекине представили китайское издание книги «Род президента В. В. Путина»

В столице КНР представили перевод на китайский язык книги «Род президента В. В. Путина».

Автор издания, Александр Путин, который является дальним родственником российского президента, рассказал корреспонденту ТАСС, что в книге он «постарался показать душу русского народа на примере одного из родов Тверской области».

Книга была выпущена при участии Китайского народного университета, Центра исследования России НУК-СПбГУ и негосударственного фонда «Русско-Китайский фонд стратегических инвестиций».

В издании содержатся документы госархивов, начиная с XVII века, и частных собраний. В книгу включены документы первоисточников и фотографии из семейных альбомов Путиных и их родственников.