В Пекине представили китайское издание книги «Род президента В. В. Путина»
В столице КНР представили перевод на китайский язык книги «Род президента В. В. Путина».
Автор издания, Александр Путин, который является дальним родственником российского президента, рассказал корреспонденту ТАСС, что в книге он «постарался показать душу русского народа на примере одного из родов Тверской области».
Книга была выпущена при участии Китайского народного университета, Центра исследования России НУК-СПбГУ и негосударственного фонда «Русско-Китайский фонд стратегических инвестиций».
В издании содержатся документы госархивов, начиная с XVII века, и частных собраний. В книгу включены документы первоисточников и фотографии из семейных альбомов Путиных и их родственников.
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