Печень человека содержит «гормон сладкоежки»

Ученые из Копенгагена установили, что гормон аппетита FGF21, который выделяется клетками печени, в мутантных версиях оказался связан с неудержимым влечением к сладкой пище.

Эксперты также пришли к выводу, что наличие мутации в данном гормоне также связано с тягой к алкоголю и табаку, - сообщают «РИА Новости».

Специалисты объясняют это тем, что FGF21 и связанные с ним гормоны напрямую влияют на центр удовольствия в мозге человека, в результате чего меняют его работу.

Ученые намерены в будущем выяснить, как собственно работает данная связь.