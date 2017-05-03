Печень человека содержит «гормон сладкоежки»
Ученые из Копенгагена установили, что гормон аппетита FGF21, который выделяется клетками печени, в мутантных версиях оказался связан с неудержимым влечением к сладкой пище.
Эксперты также пришли к выводу, что наличие мутации в данном гормоне также связано с тягой к алкоголю и табаку, - сообщают «РИА Новости».
Специалисты объясняют это тем, что FGF21 и связанные с ним гормоны напрямую влияют на центр удовольствия в мозге человека, в результате чего меняют его работу.
Ученые намерены в будущем выяснить, как собственно работает данная связь.
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