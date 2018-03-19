Пчелы чаще посещают нестриженые газоны

Биологи из США выяснили, что на территориях, где траву подстригают редко, обитает большее количество пчел и они чувствуют себя лучше, чем там, где газоны стригут чаще.

Ученые исследовали 16 участков. Два лета подряд биологи подстригали траву раз в неделю. Затем ученые подсчитывали количество растений, которые успевали прорасти между «стрижками» газона и отлавливали насекомых, посетивших их.

Оказалось, что пчел привлекают газоны, которые стригут раз в две недели. В целом на 16 участках были обнаружены пчелы 93 видов – это четверть всего разнообразия насекомых в Массачусетсе, передает интернет-издание «Индикатор».

По словам ученых, это доказывает, что можно создать условия для жизни насекомых-опылителей даже в городской черте.