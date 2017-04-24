Пчеловоды Крыма обеспокоены апрельским снегопадом

Последствия непогоды дали негативный отпечаток на поведение крымских пчел.

Министерство сельского хозяйства Республики Крым оценило возможный вред, нанесенный культурам полуострова из-за прошедшего в воскресенье снегопада.

Специалисты отмечают падение температур на полуострове до +2 +3 градусов.

Самый негативный прогноз на будущий урожай - возможная потеря до 20% ранних косточковых культур, а также винограда, отмечает RG.ru.

Виноградники «Массандры» тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, но воскресный снегопад фактически обошел их стороной, в связи с чем, виноделы спешат обрадовать потребителя отсутствием негативного влияния снега на урожай.

Единственное неприятное последствие непогоды - отсутствие активного лета пчел. Бортники надеются, что насекомые продолжат опылять цветы сразу же, как только они подсохнут – снег полностью сошел с цветов, образовав повышенную влажность.

Если казусы погоды не продолжат удивлять своим присутствием в весенний период – в дальнейшем специалисты не видят повода для беспокойства.

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Теги:
Места: Россия, Крым
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