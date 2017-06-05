Пчел из Киргизии не пустили в Россию

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России 90 пчелосемей из Киргизии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в материале, пчел пытались ввезти в Курганскую область.

По словам специалиста государственного ветнадзора, предприятие, отправившее пчел в Россию, не включено в Реестр организаций и лиц, проводящих, хранящих и перерабатывающих подконтрольные товары, ввозимые на территорию Таможенного союза.

Правонарушители привлечены к административной ответственности, сообщает «Федерал пресс».