Паводок вынудил Казахстан закрыть границу с Южным Уралом

Паводок вынудил Казахстан закрыть проезд через пункт пропуска «Мариинский» на границе с Россией.

В миндортранса Челябинской области сообщили: «На территории республики Казахстан превентивно с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат, проведены работы по раскопке дорожного полотна».

В пресс-службе пояснили, что речь идет об автодороге Кизильское-Бреды-Мариинский между пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара». Теперь пересечь границу между РФ и Казахстаном можно через пункты Троицкого и Варненского муниципальных районов.

Кроме того, с 16 апреля в Челябинской области введут ограничение движения машин массой более 6 тонн. Запрет будет действовать в течение 30 дней, передает агентство «URA.RU».

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