Паводок угрожает более 100 населенным пунктам МО

Порядка 112 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании Подмосковья могут оказаться в зоне возможного подтопления.

В общей сложности наводнение угрожает более чем 11 тысяч жителе региона. В связи с этим губернатор области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность населения в данный период.

В главке МЧС по региону также отметили, что подтопление грозит более 40 участкам автомобильных дорог общей протяженностью в 28 километров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».