Паводок угрожает более 100 населенным пунктам МО
Порядка 112 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании Подмосковья могут оказаться в зоне возможного подтопления.
В общей сложности наводнение угрожает более чем 11 тысяч жителе региона. В связи с этим губернатор области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность населения в данный период.
В главке МЧС по региону также отметили, что подтопление грозит более 40 участкам автомобильных дорог общей протяженностью в 28 километров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Пассажирский рейс из Оша в Москву забыл багаж в терминале
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии