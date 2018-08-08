Под Павловским Посадом накрыли лабораторию лесного алхимика
Возле поселка Большие Дворы под Павловским Посадом Московской области уничтожили наркотическую лабораторию.
Ранее судимый мужчина в возрасте сорока трех лет организовал лабораторию около леса рядом с жилым поселком.
В помещении нашли более двух с половиной килограммов амфетамина, свыше шести граммов каннабиса, а также оборудование.
Полиция арестовала подозреваемого, ему грозит до двадцати лет тюрьмы, сообщает «Подмосковье сегодня».
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