Под Павловским Посадом накрыли лабораторию лесного алхимика

Возле поселка Большие Дворы под Павловским Посадом Московской области уничтожили наркотическую лабораторию.

Ранее судимый мужчина в возрасте сорока трех лет организовал лабораторию около леса рядом с жилым поселком.

В помещении нашли более двух с половиной килограммов амфетамина, свыше шести граммов каннабиса, а также оборудование.

Полиция арестовала подозреваемого, ему грозит до двадцати лет тюрьмы, сообщает «Подмосковье сегодня».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!