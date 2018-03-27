Усы Павла Грудинина едва не поссорили его с КПРФ

История с усами кандидата в президенты РФ от партии КПРФ Павла Грудинина нашла свое продолжение.

Перед выборами Грудинин заключил пари с журналистом и блогером Юрием Дудем. Согласно условиям спора, в случае, если Грудинин наберет менее 15 процентов голосов избирателей, он должен сбрить усы, если же этот порог будет пройден, то Дудь должен побриться налысо.

Спустя шесть дней после выборов президента России Грудинин выполнил условия спора и сбрил усы, так как набрал чуть более 11 процентов. Новость об этом была опубликована на официальной странице Павла Грудинина в Instagram. Однако через несколько часов пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко опроверг эту информацию.

На следующий день на YouTube-канале доверенного лица Грудинина, журналиста Максима Шевченко появилась видеозапись, на которой Грудинин сбривает усы и говорит, что решил сдержать слово, несмотря на то, что выборы «были нечестными».

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, это выглядит, как несогласованность действий между Грудининым и КПРФ, в которую он так и не вступил.

«Очевидно, что это не человек слова, человек, который слово свое не держит. И только увидев, какой серьезный репутационный урон он наносит себе тем, что слово не держит, он пошел на попятную», — заявил Данилин.

Он также отметил, что изначально позиция Грудинина по несбриванию усов получила одобрение у лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Однако Грудинин передумал, сбрил усы, но даже не поставил в известность о своих планах КПРФ.

«Вот смотрите, я, когда детский сад в совхозе им. Ленина открывал, школу — никого вообще не было. Но как только усы сбрил — такое количество внимания. Давайте в понедельник позвоните, я просто сейчас сильно занят», — прокомментировал Павел Грудинин историю о своих усах агентству Ura.ru.