У Павла Дурова обнаружилось новое гражданство

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров некоторое время назад получил британское гражданство.

Согласно данным официального реестра юрлиц Великобритании, компания Telegram Open Network с уставным капиталом в 800 миллионов долларов, зарегистрирована в стране 28 февраля, а ее гендиректор Павел Дуров является британским гражданином, передает РИА «Новости».

Ранее сам Дуров говорил, что имеет паспорт островного карибского государства Сент-Китс и Невис. По его словам, это дает ему право безвизового въезда на территорию ЕС и Великобритании.