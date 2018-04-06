У Павла Дурова обнаружилось новое гражданство
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров некоторое время назад получил британское гражданство.
Согласно данным официального реестра юрлиц Великобритании, компания Telegram Open Network с уставным капиталом в 800 миллионов долларов, зарегистрирована в стране 28 февраля, а ее гендиректор Павел Дуров является британским гражданином, передает РИА «Новости».
Ранее сам Дуров говорил, что имеет паспорт островного карибского государства Сент-Китс и Невис. По его словам, это дает ему право безвизового въезда на территорию ЕС и Великобритании.
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