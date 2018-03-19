Павел Грудинин разочаровал КПРФ

Партия КПРФ, выдвинувшая на этих президентских выборах Павла Грудинина, получила наихудший вариант за все время участия партии в кампаниях такого уровня.

Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин набрал 11,82 процентов голосов избирателей после обработки 99 процентов протоколов.

КПРФ участвовала во всех президентских кампаниях. В 1996 году лидер партии Геннадий Зюганов набрал 40,31процента голосов. В 2000 году Зюганов получив 29,21 процента голосов избирателей, а в 2004 году КПРФ выдвинула коммуниста Николая Харитонова, который набрал 13,69 процента голосов. В 2008 году Зюганов вновь принял решение баллотироваться самостоятельно и получил поддержку 17,72 процента избирателей В 2012 году лидер КПРФ получил почти такой же результат - 17,18 процента, сообщает “Экономика сегодня”.

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Места: Россия
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