Павел Грудинин проиграл спор Юрию Дудю и сбрил усы
Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин признал поражение в споре с блогером Юрием Дудем и сбрил усы.
«Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать », - написал он в Instagram.
Ранее Грудинин и Дудь заключили пари, по условиям которого кандидат пообещал сбрить усы, если за него проголосуют менее 15% россиян. В противном случае Юрий Дудь должен был побриться налысо, передает «РИА Новости».
По данным ЦИК, Грудинин набрал 11,77% голосов, заняв второе место на выборах президента России.
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