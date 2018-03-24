Павел Грудинин проиграл спор Юрию Дудю и сбрил усы

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин признал поражение в споре с блогером Юрием Дудем и сбрил усы.

«Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать », - написал он в Instagram.

Ранее Грудинин и Дудь заключили пари, по условиям которого кандидат пообещал сбрить усы, если за него проголосуют менее 15% россиян. В противном случае Юрий Дудь должен был побриться налысо, передает «РИА Новости».

По данным ЦИК, Грудинин набрал 11,77% голосов, заняв второе место на выборах президента России.