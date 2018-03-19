Павел Грудинин может лишиться усов

Известный блогер Юрий Дудь напомнил кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину о заключенном между ними пари.

Ранее Грудинин рассказал, что носит усы всю жизнь и не планирует их сбривать.

Вместе с тем, он пообещал сбрить усы, если наберет на выборах менее 15 процентов голосов избирателей.

В свою очередь, Дудь обещал побриться налысо, если Грудинин наберет более 15 процентов.

Павел Грудинин показал худший результат за всю историю участия в выборах кандидатов от партии КПРФ. По итогам обработки 99,5 процентов бюллетеней, он набрал чуть более 11 процентов голосов, сообщает «Федерал пресс».