Павел Грудинин может лишиться усов
Известный блогер Юрий Дудь напомнил кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину о заключенном между ними пари.
Ранее Грудинин рассказал, что носит усы всю жизнь и не планирует их сбривать.
Вместе с тем, он пообещал сбрить усы, если наберет на выборах менее 15 процентов голосов избирателей.
В свою очередь, Дудь обещал побриться налысо, если Грудинин наберет более 15 процентов.
Павел Грудинин показал худший результат за всю историю участия в выборах кандидатов от партии КПРФ. По итогам обработки 99,5 процентов бюллетеней, он набрал чуть более 11 процентов голосов, сообщает «Федерал пресс».
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