Павел Дуров рассказал о своем гражданстве

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что является гражданином Сент-Китс и Невис.

«Я не раз рассказывал про наличие у меня паспорта этого государства в интервью западным изданиям Financial Times, Fortune и другим, — заявил Дуров.

Он отметил, что никогда не был в Сент-Китс и Невис, так как паспорт можно получить, не покидая Европу.

По словам Дурова, некоторые российские СМИ, написавшие, что Дуров опроверг получение гражданства Сент-Китс, просто неправильно перевели слова из интервью, которое было опубликовано в итальянском издании.

Ранее в сети появился скрин паспорта Дурова, доказывающий, что он является гражданином карибского государства Сент-Китс и Невис, сообщает Life.