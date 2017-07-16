Павел Дуров отреагировал на блокировку Telegram в Индонезии

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров расказал, что будет создана команда специалистов по Индонезии, чтобы они могли обеспечить удаление запрещенного контента из Telegram, который был заблокирован в стране по решению властей.

Он заметил, что блокировка мессенджера произошла по причине отсутствия связи между командой Telegram и властями. При этом руководство Индонезии направляло команде Дурова список каналов, где размещались сообщения террористов. Однако в компании обработать весь список сразу не успели.

Дуров подчеркнул, что весь нежелательный контент в настоящее время удалили, пишет РИА Новости. В официальном заявлении Дуров сообщил: «Мы формируем специальную команду модераторов, которые знают индонезийский язык и культуру, чтобы они смогли более быстро и тщательно проверять сообщения о контенте, имеющем отношение к терроризму».

Ранее появилось сообщение, что власти Индонезии заблокировали мессенджер Telegram. 14 июля пользователи заметили, что не могут войти в приложение через сотовых операторов связи.