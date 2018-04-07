Павел Дуров назвал «фейком» новость о британском гражданстве
Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о гражданстве Великобритании.
Ранее стало известно, что согласно реестру фирм британского правительства, компания Telegram Open Network Limited зарегистрирована в Британии. Гендиректором компании является Дуров, в документе утверждается, что он - гражданин Соединенного Королевства.
В британском МВД никак не прокомментировали вопрос о гражданстве, лишь отметили, что для открытия фирмы этого не требуется, передает РИА «Новости».
4 апреля истек 15-дневный срок на предоставление администрацией Telegram ключей шифрования ФСБ. В компании уведомили Роскомнадзор о невыполнимости данных требований по техническим причинам. 6 апреля служба подала в суд Москвы на ограничение доступа к Telegram в России.
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