Павел Дуров назвал «фейком» новость о британском гражданстве

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о гражданстве Великобритании.

Ранее стало известно, что согласно реестру фирм британского правительства, компания Telegram Open Network Limited зарегистрирована в Британии. Гендиректором компании является Дуров, в документе утверждается, что он - гражданин Соединенного Королевства.

В британском МВД никак не прокомментировали вопрос о гражданстве, лишь отметили, что для открытия фирмы этого не требуется, передает РИА «Новости».

4 апреля истек 15-дневный срок на предоставление администрацией Telegram ключей шифрования ФСБ. В компании уведомили Роскомнадзор о невыполнимости данных требований по техническим причинам. 6 апреля служба подала в суд Москвы на ограничение доступа к Telegram в России.