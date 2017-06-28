Павел Астахов защитит права родителей «пьяного» мальчика

Юрист и экс-уполномоченный по правам детей Павел Астахов будет представлять интересы шестилетнего Алёши Шимко, погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе.

Как отмечается в материале, адвокаты будут добиваться признания семьи жертвой халатности и доказать, что мальчик не находился в состоянии алкогольного опьянения.

23 апреля 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе жилого дома. По словам очевидцев, в момент аварии женщина разговаривала по мобильному телефону, а также существенно превысила допустимую скорость движения.

По результатам первой экспертизы в крови ребенка эксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что вызвало широкий резонанс в обществе и волну недоверия к следствию. Повторная экспертиза не смогла установить наличие этилового спирта или следов распада алкоголя в крови Алёши из-за плохого качества исследуемых образцов, сообщает Life.

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