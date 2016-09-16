Павел Астахов переехал в Псков

Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов решил сбежать от Московской суеты и перебраться в Псков, об этом сообщает издание «Народные новости».

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов делится в своем Instagram фото, где он с четырьмя детьми позирует на фоне Псковского Кремля. Также в сети экс-омбудсмен выложил фотографию Псково-Печорского Успенского Монастыря и псковских аистов.