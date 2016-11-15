Пауки могут слышать людей на больших расстояниях
Группа американских ученых пришла к довольно любопытным выводам, а именно к тому, что у представителей класса паукообразных имеется весьма хороший слух.
Как стало известно, у всем нам знакомых насекомых напрочь отсутствуют барабанные перепонки, но им это совершенно не мешает превосходно слышать любые звуки,- сообщает «ВладТайм».
Дело в том, что в восприятии окружающей реальности им во многом помогают малый волосяной покров, покрывающий все их тело. Таким образом, стало известно, что пауки могут различать колебания воздуха на расстоянии до трех метров.
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