Пауки могут слышать людей на больших расстояниях

Группа американских ученых пришла к довольно любопытным выводам, а именно к тому, что у представителей класса паукообразных имеется весьма хороший слух.

Как стало известно, у всем нам знакомых насекомых напрочь отсутствуют барабанные перепонки, но им это совершенно не мешает превосходно слышать любые звуки,- сообщает «ВладТайм».



Дело в том, что в восприятии окружающей реальности им во многом помогают малый волосяной покров, покрывающий все их тело. Таким образом, стало известно, что пауки могут различать колебания воздуха на расстоянии до трех метров.