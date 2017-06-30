Пациент устроил стрельбу в клинике Лас-Вегаса

В одном из медицинских учреждений Лас-Вегаса пациент открыл стрельбу и ранил двух сотрудников.

Инцидент произошел в приемном покое, где находились около 10 человек. Мужчину разозлило то, что его отказались принять без очереди. Происшествие закончилось тем, что стрелок покончил с собой, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным полиции, кроме медиков были травмированы еще два человека из-за возникшей в результате стрельбы паники. Отмечается, что ранения, полученные всеми пострадавшими, не представляют угрозу для жизни.