Пациент китайской психбольницы убил троих палочками для еды

Пациент китайской частной психиатрической клиники убил троих больных палочками для еды.

По данным ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina, инцидент случился в конце февраля, однако власти провинции Хэнань сообщили об этом только 1 апреля.

Мужчина с психическими отклонениями вырвался из связывающих его ремней и, схватив палочки для еды, набросился на пациентов больницы. Одна из жертв скончалась на месте, трое других получили ранения глаз и черепно-мозговые травмы. Они были срочно госпитализированы, однако двух женщин спасти медикам не удалось. Одна пострадавшая в настоящее время идет на поправку.

44-летний нападавший по фамилии Ян всегда содержался в металлических наручниках и цепях, однако в день нападения эти средства заменили на ремни и веревки. Позже он был переведен в психиатрическую больницу города Лоян для лечения и прохождения экспертизы.

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