Патрушев заявил о подтверждениях сотрудничества некоторых стран с боевиками

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что отдельные государства сотрудничают с террористами. Аналогичные факты выявлены в отношении некоторых крупных зарубежных компаний.

Патрушев отметил, что сотрудничество заключается в покупке нефти у террористов. Кроме того, некоторые страны разрешают передвигаться и перевозить грузы по своей территории, отмечает секретарь Совбеза РФ. По данным России, отдельные компании и страны закупают у боевиков не только нефть, но и другое сырье, сообщает "Интерфакс".

– Пресекать такую практику - задача всех без исключения стран, которые заявляют, что они противодействуют терроризму, – сказал Патрушев.