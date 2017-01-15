Патрушев заявил о подтверждениях сотрудничества некоторых стран с боевиками
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что отдельные государства сотрудничают с террористами. Аналогичные факты выявлены в отношении некоторых крупных зарубежных компаний.
Патрушев отметил, что сотрудничество заключается в покупке нефти у террористов. Кроме того, некоторые страны разрешают передвигаться и перевозить грузы по своей территории, отмечает секретарь Совбеза РФ. По данным России, отдельные компании и страны закупают у боевиков не только нефть, но и другое сырье, сообщает "Интерфакс".
– Пресекать такую практику - задача всех без исключения стран, которые заявляют, что они противодействуют терроризму, – сказал Патрушев.
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