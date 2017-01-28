Патрушев выразил надежду на позитивный итог переговоров Путина и Трампа

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев надеется, что переговоры президентов России и США пройдут "позитивно".

–Мы дождемся результатов, но я думаю, что все будет позитивно, – сказал Патрушев.

Ожидается, что вечером 28 января лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор. Это будет первое официальное взаимодействие президентов после инаугурации Трампа, сообщает РИА "Новости".

Сегодня также Дональд Трамп намерен поговорить с лидерами Франции, Германии, Австралии и Японии. Переговоры президентов США и России назначены на 20 часов по московскому времени.