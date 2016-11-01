Патрушев предупредил об угрозе России со стороны афганских террористов

Плацдармы, которые обустроили афганские экстремисты на севере страны, представляют угрозу для России и стран Центральной Азии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В интервью РИА «Новости» он пояснило, что в Афганистане зафиксировано усиление позиций экстремистов, а также рост незаконного оборота наркотиков, что служит одним из основных источников их финансирования.

Он также добавил, что помимо афганских талибов на территории страны действуют пакистанские экстремисты и боевики ДАИШ и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в России).

Патрушев отметил, что Россия отслеживает ситуацию в Афганистане и старается действовать на опережение.