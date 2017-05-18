Патрушев не оставил шансов Западу на «цветные революции» в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад не отказывается от планов проведения «цветных революций» в РФ.

По его словам, западные страны не стесняются в выборе методов нагнетания протестных настроений. В том числе и прибегают к откровенной лжи.

Патрушев заверил, что спецслужбы и правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Они обладают значительным опытом в пресечении различных провокаций и противоправных действий.

«Попытки осуществления в нашей стране «цветных революций» бесперспективны», - заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

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