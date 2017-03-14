Патрушев обвинил западные спецслужбы в попытках взорвать ситуацию в России
Выступая на выездном совещании в Южном Федеральном округе, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что иностранные спецслужбы в последние месяцы значительно активизировали деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в России.
- Активизировалась деструктивная деятельность иностранных спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в России. Украинские власти открыто заявляют об организации диверсионно-подрывной работы, - цитирует Патрушева «Интерфакс».
Ранее Патрушев сообщил о кратном увеличении числа хакерских атак на российские серверы в 2016 году. По его словам, кибератаки организовывались с целью нарушить режим функционирования технических средств.
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