Патрушев обвинил западные спецслужбы в попытках взорвать ситуацию в России

Выступая на выездном совещании в Южном Федеральном округе, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что иностранные спецслужбы в последние месяцы значительно активизировали деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в России.

- Активизировалась деструктивная деятельность иностранных спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в России. Украинские власти открыто заявляют об организации диверсионно-подрывной работы, - цитирует Патрушева «Интерфакс».

Ранее Патрушев сообщил о кратном увеличении числа хакерских атак на российские серверы в 2016 году. По его словам, кибератаки организовывались с целью нарушить режим функционирования технических средств.