Патриарха Кирилла приняли в Королевское географическое общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал членом Королевского географического общества. Предстоятель РПЦ за свою жизнь посетил 120 стран мира.
Сегодня в Лондоне представитель Королевского географического общества вручил патриарху сертификат о членстве в этой организации, сообщает РИА Новости.
Королевское географическое общество основано в 1830 году. НА сегодня оно - ведущий мировой центр географических исследований. Общество оказывает активную поддержку научным исследованиям, экспедициям, продвигает и популяризирует изучение географии.
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