Патриарх Кирилл высказался о выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Государственную Думу РФ. Он также выразил надежду, что выборы принесут в Россию мир и благо.

– Считаю, что сегодня очень важный день для всей нашей страны — мы делаем выбор. В своей жизни мы много делаем выборов, и самый важный из них — выбор между добром и злом. Он распространяется на все остальные выборы. Дай Бог, чтобы выбор, который делает сегодня страна, был во благо Отечества нашего и принес людям добро и мир, – сказал патриарх.

Сегодня в России проходит единый день голосования. Патриарх Кирилл голосовал в подмосковном Одинцово, сообщает РИА "Новости".