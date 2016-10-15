Патриарх Кирилл встретится в Лондоне с королевой Великобритании

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Лондон с четырехдневным визитом. Там он возглавит торжества по случаю 300-летия присутствия Русской церкви на Британских островах.

Центральным событием визита станет освящение после масштабной реконструкции русского Успенского кафедрального собора.

В завершение визита патриарх встретится с главой Англиканской церкви Джастином Уэлби и с королевой Елизаветой II, сообщает «Интерфакс».

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