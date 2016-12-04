Патриарх Кирилл встретился с мэром Парижа
Сегодня во Франции состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Парижа Анн Идальго. Стороны обсудили культурные связи двух стран.
– Я очень рада тому, что у нас и тесные научные связи, в том числе, обмен между семинариями, – сказала Идальго. По ее словам, открытие храма позволит стать российско-французским связям еще прочнее, сообщает РИА "Новости".
В Париже патриарх сегодня освятил новый Троицкий собор, возведенный неподалеку от Эйфелевой башни. Глава РПЦ призвал соотечественников за границей не забывать о родине и отметил, что православная церковь возводит много храмов, поскольку ее народ имеет сложную историю, которую он смог пережить благодаря вере.
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